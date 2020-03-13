Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi'nden koronavirüs kararı /13 Mart 2020 22:59

Gelecek Partisi'nden koronavirüs kararı

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde de önlemler alınmaya başlandı.

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Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi, mart ayı sonuna kadar kitlesel etkinliklerini ve parti içerisinde geniş kapsamlı toplantılarını Koronavirüs nedeniyle erteleme kararı aldı.

Gelecek Partisi, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 5 vakanın görüldüğü Koronavirüs'e karşı aldığı önlemler kapsamında mart ayı sonuna kadar kitlesel etkinliklerini ve parti içerisinde geniş kapsamlı toplantılarını erteledi.

Gelecek Partisi’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kısa süre içinde ülkemizin birçok şehrinde çalışmaya başlayan il ve ilçe başkanlıklarımızda mevcut hijyen kurallarına ilaveten, gerekli önlemler alınmıştır. Teşkilatlanma çalışmalarımızı yine sağlık kurallarına uygun olarak, imkanlar dahilinde sürdüreceğiz.”

“Ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için politika izleme kurullarımız çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede, ekonomi uzmanlarımızın sunumunu tamamladığı, başta emeklilikte yaşa takılanlar olmak üzere; birçok vatandaşımızın mağduriyetini sona erdireceğine inandığımız eylem planlarımızın açıklanacağı 16 Mart Pazartesi günü tarihli geniş kapsamlı basın toplantımızın da Koronavirüs'le öncelikli mücadele kapsamında ertelenmesi uygun görülmüştür.”
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