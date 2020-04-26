Gelecek Partisi'nden 'parlamenter sistem' kampanyası

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi TBMM’nin 100. kuruluş yılında parlamenter sistemi savunan kampanya başlattı. #GelecekMecliste etiketiyle yürütülen kampanya 2020 yılı boyunca sürecek.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kampanyayla ilgili sosyal medya hesabından video yayınlandı. Videoda ilk meclisin çok sesliliği ve bir asır boyunca parlamentonun farklı, görüş düşüncelere nasıl ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.





Ayrıca videoda şu ifadelere yer verildi:





"Onlar bundan tam yüz yıl önce düşünce inanç ideolojik etnik ve mezhebi farklılarına rağmen birbirlerini yargılamadan fikir ayrılıklarını ihanet saymadan ortak bir ideal uğruna bizim için bir çatı altına omuz omuza oradaydı. Biz bugün de bu ülkenin geleceğinin o günkü gibi çok seslilikle ifade özgürlüğünde ve ortak akılda olduğuna inanıyoruz. Bugün de ideolojik, fikri, etnik ve inanç ayırılıklarını ihanet olarak damgalamayan, kişisel hırslar uğruna birbirini yargılamayan, bu ülke için bir çatı altında tek yürek olanların yeniden söz sahibi olduğu güçlü bir ülke için Gelecek Meclis'te."