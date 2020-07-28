Gelecek Partisi'nden 'Pelikan' çıkışı: 'Yargı yoluyla aklanmaya çalışıyorlar'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt'ü, Pelikan adından yargı yoluyla sıyrılmaya çalışmakla suçladı.





"Yargı yoluyla elde etmek istedikleri 'böyle bir yapı yoktur' kararı ile kendilerini bekleyen hukuki akıbetten kurtularak; 1 Mayıs 2016 tarihinde meşru hükümeti sivil bir darbe yoluyla indirme teşebbüsüyle başlayan ve bugüne kadar yapmış oldukları her türlü hukuksuzluktan sıyrılma gayretindedirler" diyen Üstün, açıklamasına şöyle devam etti: "Gelecek Partisi olarak, demokrasimize, hukuk devletine, toplumsal düzene ve barışa tehlike teşkil eden bu ve benzeri her türlü illegal karanlık yapıları ifşa edip, mücadele edeceğiz."