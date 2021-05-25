Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi'nden Soylu'ya 'dinleme' tepkisi /25 Mayıs 2021 00:12

Gelecek Partisi'nden Soylu'ya 'dinleme' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Habertürk yayınında Ahmet Davutoğlu'nun AKP MKYK üyelerini dinlettiğine yönelik iddialara Gelecek Partisi cephesinden tepki geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı televizyon programında 2015'te dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP MKYK üyelerini dinlettiğine yönelik iddialarına ilişkin olarak, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Habertürk yayınında, 2015 yılında AKP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütürken, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nın 7 Haziran'dan önce yapılan bir MYK toplantısında "Biz HDP ile anayasa yapabiliriz" gibi bir cümle çıktığını ve seçimin ardından AKP'nin çoğunluk elde edemeyince, Davutoğlu ve ekibinin CHP ile koalisyon çalışmaları yaptığını iddia etti. 

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından Bakan Soylu’nun iddialarına "Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır" diye yanıt verdi.
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