Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde çalışırken 1 Eylül 2016’da 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra Samsun’da çalıştığı sünger fabrikasında halatı kopan vinç kolunun altına kalarak yaşamını yitiren Doç. Dr. Mustafa Çamaş’la ilgili paylaşım yaparak, “KHK’lıların hukuk ve adalet çığlığı her gün daha çok yükseliyor!” dedi.







"KHK’LILARIN ADALET ÇIĞLIĞI HER GÜN DAHA ÇOK YÜKSELİYOR"





Twitter hesabından, “KHK’lıların hukuk ve adalet çığlığı her gün daha çok yükseliyor!” sözlerini paylaşan Davutoğlu’nun yayınladığı videoda ise “Orada mı olmalıydı o gün o saatte? Eğer suçlu idiyse hapishanede olmalıydı. Eğer suçsuz idiyse görevine iade edilmeliydi. Onu ehil olduğu işten başkasına kim mecbur etti? Kim oynadı rızkıyla, ekmeğiyle? Bitmedi bunların cadı avı, bitmedi haksızlıkları. Objektif delillere ve mahkeme kararlarına dayanmayan KHK düzenlemeleri vicdanları karartıyor” ifadelerine yer verildi.