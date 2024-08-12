Samanyolu Haber /Gündem / Gelecek Partisi'nden yeni açıklama: AKP'ye katılacak mı? /12 Ağustos 2024 17:05

Gelecek Partisi'nden yeni açıklama: AKP'ye katılacak mı?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi’nin AKP’ye katılacağına ilişkin iddialar hakkında konuştu.

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Gelecek Partisi’nin AK Parti’ye katılacağına yönelik çıkan iddialara ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Özdağ, "5 kişi AK Partiye gidiyor diye haberler çıkıyor. En son benim adıma da çıktı ama arayıp bana soran yok" dedi.

Özdağ, "Böyle bir şey yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir grup kurduk ve çok başarılı bir muhalefet olduk. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu ile görüşecek. Dervişoğlu, genel merkezimize bir iadeiziyarette bulunacak. Görüşmeden sonra ise bir basın açıklaması gerçekleştirecek olan Genel Başkanımız, çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda da bulunacak."

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti. Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin "Görüşmeden haberim var bilgim dahilinde. Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun davete icabet ettiğini ve edeceğini" açıklamasında bulunmuştu.

Davutoğlu’nun bu açıklaması, kamuoyunda ''Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye geçişlerin olacak'' şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamalar ise bu iddiaları tekrar gündeme getirdi. Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Yamalı, "Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti’ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz, özellikle ‘muhafazakâr camiadaki bölünmeyi nasıl toplarız, bu dağınıklığın nasıl üstesinden geliriz’ diye herkesle konuşuyoruz" dedi.
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