Gelecek Partisi'nden 'zehir zemberek' sözlerle AKP kararı

-Bu nedenledir ki, partimiz kurulduğu andan itibaren görüş ayrılıklarımıza bakmaksızın her siyasi partiden gelen davete icabet ettik ve şu ana kadar her tür temastan kaçınan AK Parti de dahil her partiye davette bulunduk.









"AK PARTİ KONGRESİNE KATILMAMA KARARI ALDIK"





Yeniden Refah Partisi'nin ardından Gelecek Partisi de AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Partiden yapılan açıklamada Gelecek Partisi'nden AKP'ye yapılan transferlere de değinildi.Açıklamada, "21 Şubat Cuma akşam saatlerinde 23 Şubat günü Ankara’da yapılacak AK Parti Genel Kongresi için katılım daveti tarafımıza iletilmiştir. İlkesel olarak dünyada ve ülkemizde olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte partiler arasında siyasi nezakete uygun iletişim ve istişarenin bir tercih değil bir zaruret olduğu inancındayız." denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:-Ancak, bu davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk. Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM’de önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış “Güneş Motel” vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir.-Daha önce ağır ithamlarla partiden ihraç ettikleri, milletvekili yapmadıkları, Pelikan trol çetelerini üstlerine saldıkları, üniversitelerini kapatıp sonrasında da işsizliğe mahkûm ettikleri milletvekilleri bir anda değer kazanmışlardır.-İktidar sahipleri her bir milletvekilini farklı yöntemlerle ikna ederek yolsuzluğa bulanmış iktidarlarına destek kılmaya çalışmışlardır. Milletvekillerimiz son iki yıldır yapılan bütün algı operasyonlarına rağmen ilkeli duruşlarını sürdürmüşlerdir. Ancak, maalesef nadiren de olsa bu yöntemlerin etkisi altında kalındığına da şahit olduk.-Mesele bu milletvekillerimizin nitelikleri olsaydı herhalde daha önceki siyasi ahlaka sığmayan muamelelere maruz kalmazlardı. Mesele Gelecek Partisi’nin her türlü engeli aşarak TBMM’ne girmesi, girmekle kalmayıp önce Saadet Partisiyle ikili, sonra da Deva Partisiyle birlikte üçlü ve güçlü bir ittifakı kurmuş olmasıdır. İktidarın bu çabalarının bu üçlü “Yeni Yol” ittifakının oluşum sürecinde artmış olması kesinlikle bir tesadüf değildir.-Bugün iktidarı en çok korkutan siyasi faktör gençleri dinimizden soğutan, milli ve manevi değerleri sarsan, geniş kitleleri yoksullaştıran, aile yapımızı bozan, her gün artırdığı yasaklarla ülkede bir korku imparatorluğu yaratan uygulamalardan rahatsız olan geniş muhafazakâr kitlelerin önüne yeni bir alternatif konmasıdır.-Dizilerde ve söylemde Fetih destanı istismarı yapan, gerçek siyasette ise Bizans oyunları ile iktidarda kalmaya çalışan iktidar sahiplerine net bir mesajımız vardır: Ne yaparsanız yapın, kendi kirli çıkarlarınıza kimleri alet etmek isterseniz isteyin biz milletimizin önüne bu alternatifi koymaya, ülkemizi de milletimizi de devletimizi de dinimizi de sizin çıkarcı tasallutunuzdan kurtarmaya kararlıyız.-Bu şartlar altında ve bu kirli oyunlar karşısında AK Parti Kongresi’ne katılmama kararı almış bulunuyoruz.-Samimi niyetlerle bu iktidara destek veren AK Partili kardeşlerimize de mesajımız açıktır: AK Parti iktidarı bir kişinin, bir grubun ve hatta bir neslin değil, en az üç neslin çileleri ve çabaları üzerinde kurulmuş ve ilk dönemlerinde de bu mirasın değerlerine sahip çıktığı için yükselmiştir. Daha sonra ise her düzeyde yaşanan güç yozlaşması ile hem redd-i miras etmiş hem de bu mirasın köklerine kadar yıpranmasına yol açmıştır.-Bizim tavrımız asla size karşı değildir. Biz de sizlerle paylaştığımız ortak geçmişimizle bu büyük mirasın içinden çıktık ve kıt imkanlarla ve baskı altında bu mirasın yıpranan değerlerini korumaya çalışıyoruz.-Zaman geçtikçe bizi daha iyi anlamakta olduğunuzu görüyor ve sabırla Hz. Ömer’den bile hesap soran ashabın ahlakını kuşanıp sesinizi yükseltmenizi bekliyoruz.