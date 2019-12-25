Gelecek Partisi'ni kuran Davutoğlu'ndan AKP'ye ilk destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın toplantısında partisinin yöneticilerini açıklarken, Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesi çağrısında bulundu, Libya'yla yapılan anlaşmayı doğru bulduğunu söyledi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





Davutoğlu’nun açıklamasından başlıklar şöyle:





LİBYA’YA ASKER GÖNDERİLMELİ Mİ?





Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye Akdeniz’in en uzun kıyısına sahiptir. Libya ile yapılan anlaşma bir koridor olarak Türkiye’nin bölgede kurduğu irtibatlar bağlamında son derece önemlidir ve doğru bir adımdır. Dikkat edilmesi gereken şudur: Devam eden iç savaşta Türkiye’yi askeri bir riske sokmaksızın bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Var olan hükümet kesinlikle desteklenmeli, atılacak askeri adımlar son derece dikkatli atılmalı.





KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI





Başbakanlık dönemimde aldığım raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Suriçi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilişkin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim. Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul’un nasıl korunacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum. Türkiye’nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım.





Bütün bu kaygıları Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım.



