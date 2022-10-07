Samanyolu Haber /Ekonomi / "Gelecek yılın başlarında..." /07 Ekim 2022 22:23

"Gelecek yılın başlarında..."

Açıkladığı faiz kararlarıyla dünya ekonomilerini de etkileyen Amerikan Merkez Bankası (Fed) yönetiminin tavrı konusunda banka cephesinden yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Amerikan Merkez Bankası (Fed) cephesinden olası faiz artırımı kararları konusunda yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonu düşürmek için gelecek yılın başlarında da ek faiz artışları beklediğini söyledi.

ABD’de haziranda yüzde 9,1’le 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon temmuzda hız kesti. Temmuz’da yıllık enflasyon yüzde 8,5’e geriledi. Ancak artan riskler nedeniyle yetkililer sıkılaştırma politikasına devam etmekte ısrarcı.

Fed’in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklamada bulunan Lisa Cook, “ABD’de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor, ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor” dedi.

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda ‘kararlı’ olduğunu söyledi.
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