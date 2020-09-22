"Gelelim şimdi ceremesine"

Murat Muratoğlu | Sözcü

“Zarrab’ın rüşveti” Sezon 2



İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası'nın 2007-2016 yılları arasında Zarrab için toplamda 5.8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı! Üstüne kuryesi Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıttıklarını açıkladı!

Şaşırdık mı? Türkiye'de en büyük rezaletin raf ömrü taş çatlasa bir aydır… Sonrasında unutulur. Alışılır. Eskimeye yüz tutar ve kapanır. Hatta suçu ortaya çıkartan suçlanır!

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Zarrab Türkiye'de gündemi yeteri kadar meşgul etti, millet sıkıldı diye olay kapanıyor mu sanıyorsunuz? Dünyada işler öyle yürümüyor! O kapanan bizim erozyona uğramış ahlakımız, hukuk ölçümüz. Rüşveti alanlar rahatça dolaşıyorlar yüzsüz yüzsüz!

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Yabancı yayın organlarını takip etseniz bu belgelerin Türkiye'nin aleyhine olduğunu göreceksiniz. Kimlerin isimlerinin geçtiğini illa tahmin edersiniz. İyi de bunları Türkiye'de kim anlatacak? Kim anlatsa vatan haini olacak. Zira çoğunluk inanmayacak. Yabancı güçlerin oyunu sanacak! Bu ülkede iktidar partisinin oy kaybına neden olacak her türlü haber milli meseledir, ihanettir! Hakkında yapılacak her türlü yorum dış mihraklar ile işbirlikçiliğidir.