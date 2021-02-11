Samanyolu Haber /Gündem / Gelen aşı miktarı bundan böyle gizli! /11 Şubat 2021 13:48

Gelen aşı miktarı bundan böyle gizli!

Çin'den aldığı koronavirüs aşılarını 14 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayan Türkiye bugün ikinci dozlara başlıyor. Konu hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonra ülkeye gelen aşı miktarının açıklanmayacağını duyurdu.

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Koca, düzenlediği basın toplantısında 2,8 milyon kişinin ilk doz aşılanmasının tamamlandığını aktardı. Bugünden itibaren ise ikinci doz aşılanmaya başlanıyor.

Koca, "Amacımız nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyerek bugünden itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağını belirtti.

Koca bu dönem için daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapıldığını ifade edip, "Önümüzdeki süreçte aşılama tedariğiyle birlikte takvimi genişleteceğiz" dedi. 

Son iki gündür aşıların geldiğini aktaran Sağlık Bakanı bundan sonra gelen aşı miktarının açıklanmayacağını kaydetti. Koca bu duruma sebep olarak başka ülke ve firmalar nezdinde sakınca doğurduğunu öne sürdü.

Koca, şimdiye kadar 15 milyon doz aşının temin edildiğini ve 100 milyondan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığını aktardı.
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