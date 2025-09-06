Gelen tepkilere iktidar direnemedi, rayiç bedeller yeniden düzenlenecek

Örneğin, İstanbul’un prestijli semtlerinden Nişantaşı’nda metrekare birim değerinin 46 bin liradan 420 bin liraya, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde ise 475 liradan 9 bin 670 liraya yükselmesi, vatandaşların endişelerini artırdı

.

Ekonomi İşleri, Yerel Yönetimler ve Parti Meclis gruplarının koordinasyonunda yürütülen bu çalışmanın, Meclis’in açılmasıyla birlikte yasal düzenleme haline getirilerek sunulması bekleniyor.





Türkiye genelindeki konut ve iş yerlerinin emlak rayiç bedellerinde 2026 yılı için beklenen astronomik artışlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı bölgelerde metrekare birim değerlerinin 5, hatta değerli konut uygulamalarıyla 7,5 kata kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu durum, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerdeki mülk sahiplerinin tepkisini çekti.AK Parti, konuya ilişkin gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, rayiç bedel artışlarının “vatandaşı sıkıntıya düşürmemesi” için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını duyurdu.Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Partili kurmayların üzerinde çalıştığı en önemli seçeneklerden biri, emlak rayiç bedellerinin mevcut takdir komisyonları yerine, her yıl yeniden değerleme oranına benzer şekilde sabit bir oranla belirlenmesi. Halihazırda dört yılda bir yapılan ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı takdir komisyonu belirlemelerinin yerine geçmesi planlanan bu düzenleme ile daha öngörülebilir ve vatandaş odaklı bir sistemin kurulması hedefleniyor.