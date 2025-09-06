Samanyolu Haber /Gündem / Gelen tepkilere iktidar direnemedi, rayiç bedeller yeniden düzenlenecek /06 Eylül 2025 17:52

Gelen tepkilere iktidar direnemedi, rayiç bedeller yeniden düzenlenecek

Türkiye genelinde 2026 yılı için emlak rayiç bedellerinde beklenen 5 kata varan artışlar sonrası AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşları mağdur etmeyecek bir yasal düzenleme için çalışma başlattı.

SHABER3.COM

Türkiye genelindeki konut ve iş yerlerinin emlak rayiç bedellerinde 2026 yılı için beklenen astronomik artışlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı bölgelerde metrekare birim değerlerinin 5, hatta değerli konut uygulamalarıyla 7,5 kata kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu durum, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerdeki mülk sahiplerinin tepkisini çekti.

Örneğin, İstanbul’un prestijli semtlerinden Nişantaşı’nda metrekare birim değerinin 46 bin liradan 420 bin liraya, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde ise 475 liradan 9 bin 670 liraya yükselmesi, vatandaşların endişelerini artırdı
.
HÜKÜMETTEN VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN ADIM

AK Parti, konuya ilişkin gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, rayiç bedel artışlarının “vatandaşı sıkıntıya düşürmemesi” için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını duyurdu.

Ekonomi İşleri, Yerel Yönetimler ve Parti Meclis gruplarının koordinasyonunda yürütülen bu çalışmanın, Meclis’in açılmasıyla birlikte yasal düzenleme haline getirilerek sunulması bekleniyor.

MASADAKİ SEÇENEKLER

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Partili kurmayların üzerinde çalıştığı en önemli seçeneklerden biri, emlak rayiç bedellerinin mevcut takdir komisyonları yerine, her yıl yeniden değerleme oranına benzer şekilde sabit bir oranla belirlenmesi. Halihazırda dört yılda bir yapılan ve belediye temsilcilerinin de yer aldığı takdir komisyonu belirlemelerinin yerine geçmesi planlanan bu düzenleme ile daha öngörülebilir ve vatandaş odaklı bir sistemin kurulması hedefleniyor.
