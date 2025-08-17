Gelibolu alevlere teslim: 5 köy tahliye edildi

Bölgede devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı. Yangında tedbiren köyler tahliye edildi. Şimdiye kadar Kumköy, Yolağzı, Karainbeyli, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri olarak toplamda 5 köy tahliye edildi.





Yangın dün saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan’ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.





Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Çanakkale-Gelibolu-Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar.” ifadelerini kullandı.