Gelibolu’da yangın büyüyor: 2 köy boşaltıldı, mobil baz istasyonları devrede

KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI
Saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle müdahale ediliyor.
2 KÖYDE 126 VADANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle iki köyden 126 vatandaşın güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, iletişimin aksamaması için iki operatör tarafından mobil baz istasyonlarının devreye alındığı, etkilenen köylerde şu an için elektrik kesintisi bulunmadığı ifade edildi.