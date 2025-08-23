Gelibolu’da yangın büyüyor: 2 köy boşaltıldı, mobil baz istasyonları devrede





KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI





2 KÖYDE 126 VADANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin hızla büyümesi üzerine Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, bölgede mobil baz istasyonları devreye alındı.Saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle müdahale ediliyor.Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle iki köyden 126 vatandaşın güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, iletişimin aksamaması için iki operatör tarafından mobil baz istasyonlarının devreye alındığı, etkilenen köylerde şu an için elektrik kesintisi bulunmadığı ifade edildi.