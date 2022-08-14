iktidara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin tabi tutulduğu ‘kariyer sınavı’na beraber alternatif üretme çağrısını yineledi: “Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi.”Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere verilen eğitim programının ardından 26 Eylül-3 Ekim arası yazılı sınavlar düzenleyecek. Sınav neticesinde ‘uzman öğretmen’, ‘başöğretmen’ gibi unvanlar kazanılacak.Öğretmenler böyle bir sınava sokulmayı ‘onur kırıcı’ bulduklarını dile getirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidarı işbirliğine çağırıp “Gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim” demişti.Çağrısı karşılık bulmayan CHP lideri, bu sefer öğretmenlere seslenip “Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz” diye konuşmuştu.Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden bakanın bu sözünü hatırlatarak şunları yazdı: “Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.”