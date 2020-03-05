"Gelip geçici bir durum" deniliyordu, ancak...

SAMANYOLUHABER- 12 Aralık 2010'da Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ölümcül Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya ekonomisini sarsıyor.





Çin şirketlerinin kapalı kalması ve çalışanların evde olması sebebiyle salgın, mal ve hizmet üretim kapasitesine darbe vuruyor.





İmalat dururken şirketler de kendi faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları ham madde ya da yarı mamullerden mahrum kalıyor.





"GELİP GEÇİCİ BİR DURUM" DENİLİYORDU, ANCAK...





Arz şoku ilk başlarda virüs kontrol altına alınınca düzeltilebilecek kısa vadeli bir bozulma olarak görülmüştü. Dünya ekonomisinin ilk çeyrekte düşeceği ve takip eden haftalarda sıçrama yapacağı "V" şeklinde bir yol takip edeceği düşünülüyordu.





Ancak bu yöndeki 2020 beklentileri talebin de düşüşe geçmesiyle artık anlamını kaybetti. Virüsün Çin ile sınırlı kalmamasıyla birlikte endişeli tüketiciler alışveriş yapmak, seyahat etmek ve dışarıda yemek konusunda isteksiz.





Sonuç olarak şirketler büyük bir ihtimalle sadece çalışanlarını eve göndermekle kalmayacak, iş gücünü de azaltacak. Ayrıca yatırım yapmayacak. Bu durum tüketici harcamalarına inen darbeyi daha da büyütecek.





Bu iki şokun nasıl yansıyacağı ekonomistler arasında tartışma başlattı.





1970'Lİ YILLARDAKİ ENFLASYON ŞOKU!





Harvard'dan Kenneth Rogoff bu hafta 1970'li yıllarda olduğu gibi benzer bir arz mal kıtlığının tetiklediği enflasyon şokunun ihtimal dışı bırakılamayacağını yazdı.





Merkez bankaları ve hükümetler için önemli olan sonuç ise büyük bir ihtimalle ekonomiye destek baskısının artacak olması.





Peterson Institiute for International Economics'ten eski Fed yetkilisi David Wilcox, “Klasik bir resesyon arza kıyasla daha çok talep kısıntısını içerir. Bu daha sıradan olan durumda politika yapıcılar kayıp talebi nasıl dolduracağını bilir. Ancak bu durumda durum daha karmaşık. Çünkü hem arz hem de talebe olumsuz etkiler söz konusu." dedi.





OTEL VE HAVA YOLU ŞİRKETLERİ ŞOKTA!





Arz ve talebin aynı anda zarar görmesi küresel ekonominin neden 2009 resesyonundan bu yana en zayıf büyümesine doğru sürüklendiğini açıklıyor.





Hyatt Hotels Corp. ve United Airlines Holdings Inc. kâr tahminlerini düşürdü. Samsung Electronics Co.'dan Toyota Motor Corp.'a kadar üreticiler de tekrar üretime dönebilmek için mücadele veriyor.