Gelirin yarısı en zenginlere!

SAMANYOLUHABER- En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla 1,3 puan azalsa da yüzde 46,3. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise sadece yüzde 6,2.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına dair Gelir ve Hayat Şartları Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.





Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı 2019'da 0,395 olarak tahmin edildi.







HANE HALKI GELİRİ 59 BİN 873 TL





Türkiye'de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, geçen yıl 2018 yılına göre yüzde 16,5 artarak 59 bin 873 liraya ulaştı.





Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri de bir önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 24 bin 199 liradan 28 bin 522 liraya çıktı.





Toplam eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirleri içinde en yüksek payı, yüzde 46,7 ile bir önceki yıla göre 1,8 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı.





İkinci sırada yüzde 21,9 ile 2018'e göre 1,8 puanlık artış gösteren sosyal transfer gelirleri bulunurken, bunu yüzde 17,7 ile 2018 yılına göre 1,1 puan azalan müteşebbis gelirleri takip etti.





Tarım gelirlerinin müteşebbis geliri içindeki payı 2018 yılına göre 0,3 puan artarak geçen yıl yüzde 22,6 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı önceki yıla göre 0,8 puan artış kaydederek yüzde 91,8 olarak gerçekleşti.





100 KİŞİDEN 13'Ü EN AZ İKİ YILDIR YOKSUL





Son yılda yoksul olan ve aynı zamanda önceki 3 yıldan en az 2'sinde yoksul olduğu belirlenen fertleri kapsayan "sürekli yoksulluk" oranı 2019'da bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 12,7 olarak tespit edildi.





Oturulan konuta sahip olanlar 2018 yılına kıyasla 0,2 puan azalarak 2019 yılında yüzde 58,8 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 25,6, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,3, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,3 oldu.





YÜZDE 37'Sİ NEMLİ DUVAR VE SIZDIRAN ÇATIDAN DERTLİ





Kurumsal olmayan nüfusun 39,3'ü konutunda, "izolasyondan dolayı ısınma sorunu", yüzde 36,9'u "sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri ve benzeri problemler", yüzde 26,1'i "trafik veya endüstrinin sebep olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar ile karşılaştı.





2019'da, bir önceki yıla göre nüfusun konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemeleri yüzde 71,1'e yükseldi.





Nüfusun yüzde 9,6'sına bu ödemeler yük getirmezken, yüzde 19'una çok yük getirdi.





Hanelerin yüzde 58,7'si evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 33,6'sı iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını, yüzde 29,7'si beklenmedik harcamaları, yüzde 19,2'si evin ısınma ihtiyacını, yüzde 56,6'sı eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.





"Ciddi maddi yoksunluk" oranı yüzde 26,3 oldu.