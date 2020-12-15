Samanyolu Haber /Sağlık / Geliştirdikleri aşıyı vurdurmadı! /15 Aralık 2020 11:42

Geliştirdikleri aşıyı vurdurmadı!

Amerikalı ilaç şirketi Pfizer’in genel müdürü Albert Bourla, BioNTech ile müşterek ürettikleri aşıyı olmak için sırasını bekleyeceğini söyledi.

SHABER3.COM

İlaç şirketleri Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı İngiltere'nin akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de uygulanmaya başladı.

Şu ana kadar kendi geliştirdikleri aşıyı niçin vurdurmadığına dair sorulara cevap veren Pfizer’in genel müdürü Albert Bourla, "Ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikirim. Sıramı bekleyeceğim." dedi

Bourla, “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

"GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUM"

Bourla aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileceğini de belirtmişti.

11 Aralık'ta Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) acil kullanım onayı alan aşı, ABD’de ilk kez New York’un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay’a uygulandı.
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