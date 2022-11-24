'Geliyor gelmekte olan' demişti; Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü partisinin grup toplantısında "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Onlar ne yapabiliriz gezileri nasıl gölgeleriz arayış içindeydiler. Merak ettiler Genel Başkan neden gitti? Sabredin 3 Aralık'a kadar 3 Aralık'ta yeni vizyonu açıklayacağız. Türkiye'yi kriz zincirinden kurtaracağız. Çok güzel şeyler açıklayacağız sonsuza kadar krizi bitiren vizyon açıklayacağız. Krizler hayatımızda hep oldu. Sonsuza kadar bunu bitirmemiz lazım. Vizyonumuz hazır 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" demişti.







Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yine tarih verdi: Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yine tarih verdi: "Geliyor gelmekte olan..."





GÖZLER 3 ARALIK'A ÇEVRİLDİ



Show Haber'in haberine göre Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra gözler 3 Aralık tarihine çevrilmişken, kulis bilgilerine göre yapılacak açıklamanın detayları ortaya çıktı.







İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASININ DETAYLARI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu iktidardaki en önemli hedefini açıklayacak ve "Türkiye'yi dünyanın teknoloji ve lojistik merkezi yapacağız" diyecek.







Yurt dışındaki bilim insanlarına 'dönün', gençlere ise 'gitmeyin' çağrısı yapacak. Vizyonu hazırlayan özel ekipte ağırlık yerli ve yabancı akademisyenlerde. Kılıçdaroğlu satır satır inceliyor. CHP lideri, 3 Aralık'ta çok eleştirilen yurt dışı ziyaretlerini de gerekçelendirmiş olacak.