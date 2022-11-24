Samanyolu Haber /Gündem / 'Geliyor gelmekte olan' demişti; Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak? /24 Kasım 2022 10:21

'Geliyor gelmekte olan' demişti; Kılıçdaroğlu 3 Aralık'ta ne açıklayacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabredin 3 Aralık'a kadar. Çok güzel şeyler açıklayacağız. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından gözler o tarihe çevrildi. Kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta merakla beklenen konuşmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü partisinin grup toplantısında "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Onlar ne yapabiliriz gezileri nasıl gölgeleriz arayış içindeydiler. Merak ettiler Genel Başkan neden gitti? Sabredin 3 Aralık'a kadar 3 Aralık'ta yeni vizyonu açıklayacağız. Türkiye'yi kriz zincirinden kurtaracağız. Çok güzel şeyler açıklayacağız sonsuza kadar krizi bitiren vizyon açıklayacağız. Krizler hayatımızda hep oldu. Sonsuza kadar bunu bitirmemiz lazım. Vizyonumuz hazır 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" demişti.

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GÖZLER 3 ARALIK'A ÇEVRİLDİ
Show Haber'in haberine göre Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra gözler 3 Aralık tarihine çevrilmişken, kulis bilgilerine göre yapılacak açıklamanın detayları ortaya çıktı.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASININ DETAYLARI
Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu iktidardaki en önemli hedefini açıklayacak ve "Türkiye'yi dünyanın teknoloji ve lojistik merkezi yapacağız" diyecek.

Yurt dışındaki bilim insanlarına 'dönün', gençlere ise 'gitmeyin' çağrısı yapacak. Vizyonu hazırlayan özel ekipte ağırlık yerli ve yabancı akademisyenlerde. Kılıçdaroğlu satır satır inceliyor. CHP lideri, 3 Aralık'ta çok eleştirilen yurt dışı ziyaretlerini de gerekçelendirmiş olacak.
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