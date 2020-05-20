Samanyolu Haber /Dünya / Gelmiş geçmiş en büyük buhran: ABD ekonomisi bu çeyrekte %37 daralacak /20 Mayıs 2020 10:07

Gelmiş geçmiş en büyük buhran: ABD ekonomisi bu çeyrekte %37 daralacak

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37.7 daralacağını öngördü.

SHABER3.COM

CBO'nun raporuna göre, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan sosyal mesafe önlemleri ekonomik faaliyeti büyük ölçüde aksatarak iş kayıplarına neden oldu.  

Bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ekonomik tahminlerde güncellemeye gidilen rapora göre, ülke ekonomisinin 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 37.7 küçüleceği, üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise sırasıyla yüzde 21.5 ve yüzde 10.4 büyüyeceği tahmin edildi. 

ABD ekonomisinin 2020 yılı genelinde yüzde 5.6 daralması beklenirken, ekonominin 2021'de ise yüzde 4.2'lik büyüme gösterceği öngörüldü. 

Ülkedeki işsizliğe ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, işsizlik oranının bu yıl yüzde 11.5 ve gelecek yıl yüzde 9.3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. 

ABD'nin federal bütçe açığının ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik teşvik paketleriyle bu yıl 2.1 trilyon dolara, gelecek yıl ise 600 milyar dolara kadar artacağı öngörüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gelmiş geçmiş en büyük buhran: ABD ekonomisi bu çeyrekte... Sonraki Haber >>

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

Otoparkta ayı saldırdı

Otoparkta ayı saldırdı

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:29