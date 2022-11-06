Samanyolu Haber /Gündem / Gemiden düşen(!) Dilek Ertek olayında yeni detaylar: Mücevherleri de kayıp /06 Kasım 2022 13:04

Gemiden düşen(!) Dilek Ertek olayında yeni detaylar: Mücevherleri de kayıp

İş insanı Dilek Ertek’in kamarasının balkonundan okyanusa düşerek kaybolduğu geceyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Hürriyet'te yer alan habere  göre, 71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim’de Norwegian Spirit adlı cruise gemisine, uzun süredir birlikte olduğu 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşıyla Bora Bora’da doğum gününü kutlamak için bindi.

Erkek arkadaşı sabah, öğle ve akşam yemeklerinde dahi görünmeyen Dilek Ertek’in kayıp olduğunu tam 20 saat sonra akşam saat 22.00’de bildirdi.

Güvenlik güçleri gemiye çıkarak kaptan ve personelin ifadelerine başvurdu. Gemideki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Gemi daha sonra rotasında devam etti. Olayı Haber alan Dilek Ertek’in oğlu Gökçe Atuk arama çalışmalarını yerinde görmek için Tahiti’ye gitti. Ancak aradan 11 gün geçmesine rağmen Dilek Ertek’e ulaşılamadı.
TAKILAR KAYIP

Öte yandan gemi yönetiminin teslim ettiği eşyalar arasında takılar yer almadı. Markete bile mücevherlerini takarak giden ve her zaman üzerinde milyon dolarlık takılar taşıyan Dilek Ertek'in odasından hiç mücevher çıkmaması da kafalarda soru işareti yarattı.
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