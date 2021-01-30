Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

SAMANYOLUHABER- Bartın'ın İnkum ilçesi açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumunu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemicinin cep telefondaki görüntüler ortaya koydu. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.





Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı "Arvin" isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 12:30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı.





3 MÜRETTEBAT HÂLÂ KAYIP





Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.





Deniz İşçileri Platformu'nun resmi Twitter hesabında, "Bu video 46 yaşındaki bir geminin saclarının kırılacak düzeye geldiği halde surveylerden geçerek nasıl denizcilerin hayatları ile oynandığını görüyoruz. 4 yıl önce MV BilalBal gemisinin batacağı kesin olduğu gibi MV Arvin'in batacağı da kesindi. Bu çürük sisteminiz bizi öldürüyor." ifadeleri kullanıldı.

