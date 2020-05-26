Samanyolu Haber /Spor / Gemiyi yüzdürmek kolay değil /26 Mayıs 2020 13:14

Gemiyi yüzdürmek kolay değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi, fakat şu safhada en doğru kararın oynamak olduğu görünüyor." dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi, fakat şu safhada en doğru kararın oynamak olduğu görünüyor." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli camianın bayramını kutlarken gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

"GEMİYİ YÜZDÜRMEK KOLAY DEĞİL"

"Gelirlerimizin yüzde 80’i direkt bankalara gidiyor." diyen Koç, "Gelirlerimizin yüzde 80’i bankalara gidiyor. 40-50 milyon dolar borç azalttık. Birinci önceliğimiz gemiyi yüzdürüp limana getirebilmek. Gemiyi yüzdürmek kolay değil. İkinci önceliğimiz ise mali yol haritasında bu borçları indirebilmek." dedi.

Futboldaki iptalin etkisinin diğer spor dalları gibi olmayacağını belirten Koç, "Çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Şu safhada en doğru karar oynama olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem, Süper Lig ve bir alt ligin oynanması, diğer liglerin zorlanmaması." diye konuştu.

Koç, "Zaman gösterecek. Kulüpler tek tek testlerini oluyor, idmanlara dönüyorlar. 12 Haziran’dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah." dedi.
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