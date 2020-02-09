Genç aktivistler, mülteciler için bir kez daha yollara düşecek

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Walk For Refugees yürüyüşünün ikincisi 15 Şubat Cumartesi yapılacak. Tüm dünyadan mültecilerin yaşadığı sorunlara ve mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla İngitere’de bir grup genç aktivist iki yıldır yürüyüş düzenliyor. Yürüyüş sonunda gönüllüler 50 bin euro bağış toplamayı hedefliyor.
SIFIR NOKTASINDA BAŞLAYACAKLAR
Çoğu öğrenci olan yaklaşık 10 aktivist yürüyüşü bu kez Londra Greenwich’ten, dünyanın sıfır noktasından başlatacak. Bu sembolik başlangıçtan sonra yolculuğun Belçika’ya kadar olan bölümü araçla kat edilecek. 50 kilometrelik yürüyüşün en ağır bölümü pazar sabahı Belçika’dan başlayacak. Güzergah üzerinde yer alan Lüksemburg’da verilecek molada, aktivistler bir grup mülteci ile buluşacak.
Ardından yola devam edecek olan gençler, Almanya sınırındaki bir köyden geçerek sınırın öbür tarafındaki Fransa’ya bağlı köyde yürüyüşü sonlandıracak. Göç yolunda uzun ve zor yolculuk yapan mültecilerle empati kurmayı, toplumda duyarlılık oluşturmayı amaçlayan gençler, yürüyüş boyunca sosyal medyadan canlı yayın yapacak.
GEÇEN YIL 40 BİN EURO TOPLAMIŞLARDI
Mülteciler için hayırseverleri bağış yapmaya davet eden gençler, toplanan bağışları Time to Help aracılığıyla mültecilere ulaştırılacak. Geçen yıl toplanan 40 bin euroyu aşkın bağış, mülteci ailelere götürülmüş, gençler Yunanistan’a giderek bizzat ailelerle buluşmuştu.
Gönüllüler, bu aktiviteyle hayırseverleri mülteciler için bağış yapmaya davet ediyor. Toplanan bağışlar, Time to Help’in organizasyonu ile mültecilere ulaştırılacak.
Aktivistler bu yürüyüş vesilesiyle, göç yolunda uzun ve meşakkatli yolculuklar yapan mültecilerle empati kurmak, toplumda duyarlılık oluşturmak amacı güdüyor. Geçen yılki etkinlikte toplanan 40 bin euroyu aşkın bağış, mülteci ailelere ulaştırılmıştı.