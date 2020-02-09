Genç aktivistler, mülteciler için bir kez daha yollara düşecek

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Walk For Refugees yürüyüşünün ikincisi 15 Şubat Cumartesi yapılacak. Tüm dünyadan mültecilerin yaşadığı sorunlara ve mağduriyetlere dikkat çekmek amacıyla İngitere’de bir grup genç aktivist iki yıldır yürüyüş düzenliyor. Yürüyüş sonunda gönüllüler 50 bin euro bağış toplamayı hedefliyor.





SIFIR NOKTASINDA BAŞLAYACAKLAR

Çoğu öğrenci olan yaklaşık 10 aktivist yürüyüşü bu kez Londra Greenwich’ten, dünyanın sıfır noktasından başlatacak. Bu sembolik başlangıçtan sonra yolculuğun Belçika’ya kadar olan bölümü araçla kat edilecek. 50 kilometrelik yürüyüşün en ağır bölümü pazar sabahı Belçika’dan başlayacak. Güzergah üzerinde yer alan Lüksemburg’da verilecek molada, aktivistler bir grup mülteci ile buluşacak.



