Samanyolu Haber /Gündem / Genç doktorun ölümüne soruşturma /07 Mayıs 2024 13:47

Genç doktorun ölümüne soruşturma

Kırıkkale'de 27 yaşındaki doktor Melike Sargın İlhan'ın böbrek ameliyatı sırasında ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. İlhan'ın ailesi, kızlarının ameliyatına asistanların girdiği iddiasını gündeme getirmişti...

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Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı doktoru Melike Sargın İlhan'ın, böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, görevli olduğu KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde 23 Nisan'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sırasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki İlhan'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

SORUŞTURMAYI VALİ DUYURDU

İlhan'ın ölümünün ardından hastane tarafından başlatılan idari soruşturma ve araştırmanın her yönüyle sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Vali Mehmet Makas, bir programda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

"VARSA İHMAL ORTAYA ÇIKACAK"

Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas "Üniversite YÖK'e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, 'asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu', varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.
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