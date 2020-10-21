Samanyolu Haber /Gündem / Genç gazeteciyi öldüren mucit cezaevinden firar etti Ama yakalandı /21 Ekim 2020 09:20

Genç gazeteciyi öldüren mucit cezaevinden firar etti Ama yakalandı

İsveçli gazeteci Kim Wall'u öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası alan Danimarkalı mucit Peter Madsen firar girişiminde bulundu. Danimarka polisi, Madsen'i cezaevinin birkaç yüz metre uzağında yakalamayı başardı.

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag yakınlarında bugün hareketli saatler yaşandı. İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Peter Madsen, Herstedvester Hapishanesi’nden kaçma girişiminde bulundu.

49 yaşındaki Danimarkalı mucidin firar girişimi üzerine polis alarma geçti. Albertslund bölgesinde hapishaneden yalnızca birkaç yüz metre uzağa kaçabilen Madsen, polis tarafından kısa sürede köşeye sıkıştırıldı.


Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, giriş ve çıkışları da kapattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından Madsen yakalandı.


Yerel medyada yer alan haberlere göre Madsen’in silah benzeri bir objeyle hapishane görevlilerini tehdit ettiği, üzerinde de bomba olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

11 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

30 yaşındaki İsveçli gazeteci Kim Wall’un ölümü uluslararası basının gündemine oturmuştu. 2017 yılının Ağustos ayında Madsen’in geliştirdiği denizaltıyı haber yapmak için ziyaret eden Wall’dan bir daha haber alınamamıştı.


Ülke çapında aramalar başlatılırken, talihsiz kadının parçalara ayrılmış cesedi 11 gün sonra denizde bulunmuştu.

Wall’un ortadan kaybolma sürecinde bir bilgisi olmadığını savunan Madsen, cesedin bulunmasının ardından genç kadının düşerek kazayla hayatını kaybettiğini söylemiş ve masum olduğunu öne sürmüştü. Madsen 2018’de yargılandığı mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
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