Genç hasta sayısı giderek artıyor

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte günlük vaka sayısındaki artış tüm hızıyla sürerken uzmanlar Covid-19’a yakalanan gençlerin ve çocukların sayısının da arttığını, hastanelerin çocuklar ve gençlerle dolduğunu söylüyor. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Covid-19 servisinde çalışan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Uzm. Dr. Ali Karakoç, “Bunun nedeni İngiltere ve Güney Afrika mutasyonu” dedi. Karakoç, şu bilgileri verdi:





“Hastanede yatırdığımız vakaların büyük çoğunluğu mutasyonlu virüs bulaşan insanlar. Ankara’da her gün yeni bir servis, poliklinik açıyoruz. Yatan hasta sayısında yaş ortalaması her geçen gün düşüyor. 27-28 yaşlarındaki gençlerin yatışını yapmaya başladık. Son günlerde yatan hasta sayısı iki katına, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise üç, dört katına çıktı. Yoğun bakım doluluk oranları kritik sınırlara yaklaştı.”





İNGİLTERE MUTASYONU





Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da çocuk ve gençlerde vaka oranının yükseldiğini belirterek, İngiltere mutasyonuna işaret etti. Yavuz, “Toplumun genelinde enfeksiyon artarken buna paralel olarak haliyle çocuklarda ve gençlerde de enfeksiyon artıyor. Yurtdışında yapılmış çalışmalarda İngiltere varyantının 20 yaşın üstünde de hastaneye yatışı artırdığı belirtiliyor. Öte yandan İngiltere varyantının daha ölümcül olabileceğine ilişkin de veriler söz konusu” diye konuştu.





Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, öğrenciler ve öğretmenler arasında salgının giderek yayıldığını söyledi.





Buna karşın hem MEB hem de Sağlık Bakanlığı’nın sürekli çelişkili açıklamalar yaptığını kaydeden Ökten, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düne kadar yüz yüze eğitime izin verilmeyeceği söylerken şimdi yüz yüze eğitimden taviz verilmeyeceğini söylüyor” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın salgında yaş, cinsiyet ve yerleşim yerlerine ilişkin detaylı veri paylaşmadığını vurgulayan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nasır Nesanır ise şunları kaydetti: “Bakanlık en son 25 Eki 2020 tarihinde yaş durumuna ilişkin bilgi paylaştı. O tarihteki rapora göre ölümlerin yüzde 73’ü 65 yaş üstünde meydana geliyordu. Daha net konuşabilmemiz için Bakanlığın güncel verileri açıklaması gerekiyor. Bize sahadan gelen veriler ise vaka sayılarının 20 ile 50 yaş arasındaki çalışan kesimde artış gösterdiğine işaret ediyor. Vakaların yüzde 80’inden fazlası 20 ile 50 yaş arasında.”





VERİLER PAYLAŞILMIYOR





Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da yurtdışındaki araştırmalara dikkat çekerek, “İngiltere mutasyonu yayıldıktan sonra birçok ülkede çocukluk çağındaki vakaların arttığı açıklandı. Türkiye’de son durum nedir bilmiyoruz. Çünkü mutant virüslere ilişkin veri paylaşılmıyor” ifadelerini kullandı.





16 BİN ASM YAPILABİLİRDİ





TTB Aile Hekimliği Kolu, 6 Nisan’da aile sağlığı merkezleri (ASM) için kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanyanın temel talebi “ASM’ler ile mobil hizmet birimlerinin uygun ve yeterli binalarda hizmet vermesi.” Yapılan açıklamada, “Şehir hastanelerinin bir yıllık kirası ile 16 bin ASM yapılabilirdi” dendi.





TTB’DEN İSTİFA ÇAĞRISI





TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya çağırdı. Açıklamada, “Salgında bir tsunami ile karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu kabul etmeli, tüm sorumlular istifa etmelidir. Antidemokratik salgın yönetimine son verilmelidir” ifadeleri kullanıldı.





GRİP AŞISI GÖNDERDILER





İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, aile hekimleri olarak Covid-19 aşısı beklerken sağlık müdürlükleri tarafından kendilerine elde kalan grip aşılarının gönderildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, aile hekimlerine yeterli dozda Covid-19 aşı gönderilmediği vurgulandı.