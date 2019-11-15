Samanyolu Haber /Ekonomi / Genç işsizlik zirve yaptı /15 Kasım 2019 19:30

Genç işsizlik zirve yaptı

Ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin etkisiyle işsizlik Ağustos döneminde yüzde 14'e yükselirken, genç işsizlik ise yüzde 27,4 ile tarihi rekora ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin oldu. İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,6 puanlık artış ile yüzde 27,4 oldu ve rekor seviyeye ulaştı.

Öztrak: Veriler makyajlı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında işsizlik verileri ile ilgili olarak "Bir kez daha anlaşıldı ki tüm makyajlara rağmen çalınan minare artık hiçbir kılıfa sığmıyor. Makyaja rağmen işsiz sayısı 4 milyon 650 bine ulaşmış. İşsizler ordumuza son bir yılda katılan 980 bin vatandaşımızın 789 bini daha önce işi olup da işini kaybedenlerden oluşuyor" dedi ve ekledi: "İstihdam kaybımız olmayan tek bir sektör dahi yok. Biz bunu daha önce hiçbir krizde görmemiştik." Öztrak çalışma yaşına gelen vatandaşların beşte birinin işsiz olduğunu kaydetti.

Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 2,8 ile daralarak son 9 yılın en kötü performansını göstermişti. Ekonomi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,4 ve ikinci çeyrekte de yüzde 1,5 daraldı. Bu durum genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'de işsizlik oranının da tarihi zirvelere yükselmesine neden oluyor.
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