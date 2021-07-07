Genç kadına çim biçerken uçak çarptı

İndependent Türkçe'nin haberine göre, Kanada'nın Quebec bölgesinde çim biçerken uçak çarpan kadın yaşamını yitirdi. Kimliği açıklanmayan 27 yaşındaki kadın, pazartesi günü yaşanan olayda Saint-Esprit uçak pistinin yanındaki yeşil alanda traktör sürüyordu.





Quebec zabıtası sözcüsü Marc Tessier, olaya ilişkin açıklamasında "Anladığımız kadarıyla uçak alçalmaya başlayıp piste iniş yaparken o sırada traktörle çimleri biçen kadına çarptı" ifadelerini kullandı.





Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, kendisinin piste bakım sağlayan bir şirkette çalıştığını belirtti.





Pilotunsa olayda yaralanmadığı fakat olup bitenden ötürü şoka girdiği için kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü belirtildi.





Tessier, küçük pistin özel uçakların yanı sıra bir serbest paraşüt firması tarafından kullanıldığını da söyledi.





Kanada Ulaşım Güvenlik Kurulu (The Transportation Safety Board of Canada -TSB) olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kurula bağlı ekipler görgü tanıklarını sorguladı ve traktörle uçakta incelemeler yaptı.





TSB sözcüsü Chris Krepski, uçağın tek piston motorlu Çin yapımı Nanchang CJ-6 modeli olduğunu söyledi. Krepski, bunun bir eğitim uçağı olduğunu ve ülkede genelde özel pilotlar tarafından kullanıldığını belirtti.





Sözcü ayrıca olayın yaşandığı sıralarda uçuşu engelleyecek ya da sekteye uğratacak bir hava durumu olmadığını da sözlerine ekledi.