Samanyolu Haber /Gündem / Genç Mühendis yoğunbakımda: Deterjanlı kahvede İşletmeci ve kahveyi hazırlayana ev hapsi /19 Kasım 2025 09:51

Genç Mühendis yoğunbakımda: Deterjanlı kahvede İşletmeci ve kahveyi hazırlayana ev hapsi

Türk kahvesinin içine deterjan karıştığı iddiasıyla fenalaşan mühendis Ayben Özçilingir Turtura soruşturmasında, kafe işletmecisi ile kahveyi hazırladığı öne sürülen kişiye yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

SHABER3.COM

Mühendis Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği Türk kahvesinin içinde deterjan bulunması nedeniyle fenalaşması ve yoğun bakıma alınmasıyla ilgili soruşturmada işletmeci ve kahveyi hazırladığı iddia edilen iki şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildi.

Beyoğlu'nda bir kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Özçilingir Turtura, kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Kahvenin işletmenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı iddia edilirken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iki şüpheli gözaltına alınmış, işletme de mühürlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Genç Mühendis yoğunbakımda: Deterjanlı kahvede İşletmeci... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:42