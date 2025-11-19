Genç Mühendis yoğunbakımda: Deterjanlı kahvede İşletmeci ve kahveyi hazırlayana ev hapsi

Mühendis Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği Türk kahvesinin içinde deterjan bulunması nedeniyle fenalaşması ve yoğun bakıma alınmasıyla ilgili soruşturmada işletmeci ve kahveyi hazırladığı iddia edilen iki şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildi.



Beyoğlu'nda bir kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan mühendis Özçilingir Turtura, kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Kahvenin işletmenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı iddia edilirken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iki şüpheli gözaltına alınmış, işletme de mühürlenmişti.