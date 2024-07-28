Samanyolu Haber /Gündem / Gencebay, Saray'la ters düştü: 'Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur' /28 Temmuz 2024 19:34

Gencebay, Saray'la ters düştü: 'Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen sanatçı Orhan Gencebay da sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan 'kanlı yasa'ya tepki gösterdi. Her canlının yaşam hakkının olduğuna dikkat çeken Gencebay "Kimse bu hakkı gasp edemez. Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur" ifadelerini kullandı.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen, sanatçı Orhan Gencebay, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önüne açan kanun teklifine tepki gösterdi.

Gencebay Ankara'da AKP'nin kanun teklifine tepki göstermek için toplanacak kalabalığa, "Ankara'da olmasam da gönül olarak oradayım, benim de oraya gittiğimi düşünsünler" dedi.

'BU HAKKI GASP ETMEK İSTEYEN SUÇ İŞLİYORDUR'

Magazinsortie.com'dan gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Gencebay, "Bu dünyada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur. Son derece yanlıştır. Bu hayvanların yaşam şekilleri tabi çok farklıdır, biz insanlar gibi değil. Biz insanız, akıllıyız, onlara yardımcı olmalıyız. Onların yaşaması için her türlü yardımı yapıp yaşatmalıyız, öldürmek değil" dedi.

Gencebay sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyileşmesi mümkün olmayan, acı çekiyorsa belki ama o da onun isteğiyle olması lâzım, fakat hayvanların böyle bir durumu söyleme imkanları yok. Ancak kuduz olur, yaşaması mümkün değildir, belki hem onu kurtarmak, hem de topluma zarar vermemesi için, o zaman düşünülebilir ama bu da olağanüstü zor bir şeydir. Yaradan'ın yarattığı bütün canlıların bu dünyada yaşama hakları vardır. Yaradan hepimizi topraktan yaratmıştır. Her bir canlıya saygı duymalıyız."

Uyutmanın anlamının ötenazi olduğunu belirten Gencebay, bunun da öldürmek anlamına geleceğini ifade etti ve karşı olduğunu söyledi.
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