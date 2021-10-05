Gençler, AKP’yi istemiyor

Türkiye seçim atmosferine girerken kamuoyu yoklamalarından gelen sonuçlar AKP-MHP cephesini korkutuyor. Pek çok ankette AKP’nin yüzde 30’un, MHP’nin ise baraj altında kaldığı görülüyor. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin açıklanan eylül ayı anketinin sonuçları da bu şekilde. Anket sonuçlarına göre AKP bir önceki seçimlere göre 10.5 puan kaybetti. Araştırmada dikkat çeken nokta ise ilk kez oy kullanacak 18-24 yaş arasındaki seçmenin yalnızca yüzde 9,9’u AKP’yi tercih ediyor.





Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 10- 22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmaya 2000 kişi katıldı. Araştırmada ‘Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre AKP yüzde 27,2, CHP yüzde 26, İYİ Parti yüzde 10,2, HDP yüzde 9,4, MHP yüzde 6,6 oy oranına sahip.





Kararsızlar yüzde 8,2, oy kullanmayacağını belirtenler ise yüzde 7,7 bandında. Araştırmada, AKP’nin 2018’deki seçimlere göre yüzde 10’un üzerinde oy kaybettiği hesaplandı. Bu seçimde ilk defa oy kullanması beklenen 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 28,8’i CHP’ye, yüzde 17,1’i İYİ Parti’ye, yüzde 13,5’i HDP’ye oy vereceğini söyledi.





7 büyükşehirde düşüş yaşıyor





ORC araştırmanın eylül ayında 7 büyükşehirde yaptığı seçim anketinin sonuçlarına göre de AKP ve MHP’nin illerin tümünde oy kaybettiği tespit edildi. Araştırmada, İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Antep, Aydın ve Malatya şehirlerindeki seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ortaya çıkan sonuçlarla yapılan karşılaştırmada, İstanbul’da AKP ve MHP’nin oylarının düştüğü görüldü.AKP’nin İstanbul’da 42,7’den 39,5’e, Ankara’da 40’4’ten 34,5’e Aydın’da 32,5’ten 27,2’ye, Samsun’da 52,6’dan 44,7’ye Malatya’da 53,9’dan 47,5’eAntep’te 51,4’den 48,6’ya, Mersin’de 28,6’dan 25,2’ye düştüğü tespit edildi.