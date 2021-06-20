Samanyolu Haber /Gündem / Gençler iş kuyruğunda: Hukuk ve iktisat mezunları zabıta olmak için yarışacak /20 Haziran 2021 09:48

Gençler iş kuyruğunda: Hukuk ve iktisat mezunları zabıta olmak için yarışacak

Çığ gibi büyüyen diplomalı işsizliğin vardığı nokta yürekleri dağlıyor. Hakim, savcı, kaymakam olmak için 4 yıllık fakülteleri bitiren gençler, ABB’nin 250 kişilik zabıta kadrosuna başvuru yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanına göre alım yapacağı 250 zabıta memuru için başvuruları almaya başladı. Bugüne kadar mezunları hakim-savcı-vali ve kaymakam olmak için dirsek çürüten siyasal bilgiler ve hukuk fakültesi mezunu gençler zabıta olmak için yarışacak.


Ataması yapılacak 150 zabıta memur adayı için üniversitelerin 4 yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olma şartı aranıyor. 70 aday ise üniversitelerin mahalli idareler veya yerel yönetimler ön lisans programlarından mezun olanlar arasından seçilecek. 20 aday da  çevre, çevre sağlığı, çevre koruma gibi ön lisans bölümleri mezunları arasından alınacak. 10 aday ise gıda teknolojisi ve gıda teknikerliği bölümlerinden mezun olanlar arasından seçilecek.


Adaylardan lisans mezunları için KPSS'den en az 70, ön lisans mezunları için de en az 65 puan alma şartı da bulunuyor. ABB, boş kadro sayısının beş katı oranında adayı yani 1250 kişiyi mülakata çağıracak.

KAMUDA İSTİHDAM ZOR

Yılda 1000 kişi mezun veren bazı bölümlerin kamudaki istihdamı 10'u bile bulmuyor. Bazı bölümlerden kamuya birkaç yılda 5-10 kişi alınıyor, bazı bölümlerden mezun olanlar hiç alınmıyor. İŞKUR'un istatistiklerine göre ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup iş bekleyen üniversite mezunu sayısı 766 bin 674. İş arama umudunu yitiren üniversite mezunu gençler bu listede yer almıyor. İŞKUR' a kayıtlı işsizlerin; 767'si  doktora mezunu işsiz. Kayıtlı işsizlerin 417 bin 890'ı lisans mezunu, 17 bin 688'i yüksek lisans mezunu ve 330 bin 331'i ise ön lisans mezunu.
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