Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de sunduğu ve siyasileri konuk olarak aldığı Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mevzular Açık Mikrofon'un yeni konuğu AKP' Metin Külünk oldu.







Programa katılanlardan birinin Külünk'e sorduğu soru fragmanda verildi. Konuk, Külünk'e "Kamu personelini siz atadınız, Reza Zarrab'a ödül verdiniz, 17 Aralık sorgu yargıçları arasında çok güvendiğiniz Zekeriya Öz var, Sedat Peker'i siz beslediniz. Şimdi Peker mafya babası oldu, Zekeriya Öz hain F...'cü oldu. Siz sütten çıkmış ak kaşık nasıl oldunuz?" diye sordu.





BANK ASYA SORUSU

Programa katılan bir diğer vatandaş ise Külünk'e "Düzce Üniversitesi anlaşmalı olduğu için öğrenci kimliğimiz Bank Asya üzerinden çıkarıldı. Askerde dosyamda 'Bank Asya'da hesabı var' yazdığını gördüm. Bank Asya'nın açılışında bizzat bulunan Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?" sorusunu yöneltti.





Metin Külünk'ün yer aldığı programın tamamı 5 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.







