Samanyolu Haber /Teknoloji / Gençler ne kadar 'düzenli' internet kullanıyor? /12 Ekim 2021 10:13

Gençler ne kadar 'düzenli' internet kullanıyor?

Avrupa Birliği'nde düzenli olarak günlük internet kullanan yetişkinlerin oranı yüzde 15 artışla 2020'de yüzde 80'e yükseldi. Bu oran aynı yıl Türkiye'de 76,5 olarak kayda geçti.

Facebook ve Sosyal medya

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB'de 16-74 yaş arası yetişkinlerin günlük internet kullanımı yüzde 15 arttı. 2015 yılında yüzde 65 olan günlük kullanım oranı yüzde 80'e çıktı. 2020 yılına ait güncel çalışmanın sonuçlarına göre, Avrupa'nın kuzey ve batı bölgeleri günlük internete bağlanma oranında başı çekti.

Çalışmada kentlerde yaşayanların kırsaldakilere oranla günlük olarak internete daha sık bağlantığı tespit edildi. Günlük internete bağlanma oranında Finlandiya'nın başkenti Helsinki yüzde 96 ile zirvede yer aldı. Helsinki'yi yüzde 95 ile Danimarka'nın Hovedstaden ve İsveç'in Stockholm kentleri takip etti. Danimarka'nın iki bölgesi Syddanmark ve Midtjylland da yüzde 94 ile listenin üst sıralarında yer aldı.

Yetişkinlerin günlük olarak internete en az bağlandığı bölgeler ise Bulgaristan ve Romanya'da yer aldı. Araştırmaya göre, Bulgaristan'ın Severozapaden bölgesinde yaşayan yetişkinlerin yüzde 53'ü günlük olarak internet kullanıyor. Bu da AB ülkelerinde yetişkinlerin en az günlük internet kullandığı bölge anlamına geliyor. Romanya'nın kuzey doğu bölgesi de yüzde 55 günlük kullanım oranıyla listenin sonlarında yer aldı.

Türkiye'de durum ne?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun düzenli internet kullanımıyla ilgili bu yıl yaptığı araştırmaya göre, 16-74 yaş grubundaki yetişkin bireylerin yüzde 80,5'i günlük veya haftalık çevrimiçi oldu. TÜİK'in aynı konulu geçen yıl yaptığı araştırmda düzenli internet kullanımı yüzde 76,5'ti.

Genel kullanım baz alındığında da Türkiye'de internet kullanımı arttı. 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 79 olan kullanım oranı 2021'de yüzde 82,6 oldu. Cinsiyete göre kullanımda ise Türk erkekleri yüzde 87.7'lik oranla yüzde 77,5 kullanım oranı olan kadınların önünde yer aldı.
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