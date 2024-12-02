Samanyolu Haber /Gündem / 'Gençler sizden korkmuyor, sizin korkunuz nedir?' /02 Aralık 2024 22:34

'Gençler sizden korkmuyor, sizin korkunuz nedir?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, "Ses çıkaran gençlerin jet hızıyla tutuklanması vicdanları yaralayan yeni bir hukuk garabetidir" dedi.

TRT World Forum’daki konuşması sırasında Erdoğan'ı, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Filistin’de yaşanan zulme tepkisini gösteren 9 gencimiz maalesef tutuklandı. Cumhurbaşkanı’na İsrail’le yapılan ticaretle ilgili eleştiride bulunan, ses çıkaran gençlerin jet hızıyla tutuklanması vicdanları yaralayan yeni bir hukuk garabetidir. Bu neyin tahammülsüzlüğüdür? Neden korkuyorsunuz? Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar. Peki sizin korkunuz nedir?"
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