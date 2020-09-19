Gençlerbirliği evinde Konyaspor ile berabere kaldı

7. dakikada Gençlerbirliği’nin sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta’ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.







16’ncı dakikada Shengelia’nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.





33’üncü dakikada Konyasporlu Skubic’in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya’nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.





42’nci dakikada konuk ekip Konyaspor gole yaklaştı. Serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.





52’nci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok’tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias’ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.





58’inci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson’un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.





89’uncu dakikada Piris da Motta’nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.





Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.





Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya vefat eden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin’i fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada “Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız” yazılı pankart asıldı.



