Samanyolu Haber /Spor / Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında 2 gol vardı: İşte son puan durumu /07 Temmuz 2020 22:29

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında 2 gol vardı: İşte son puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. İkinci yarıda oyuna giren Emre Belözoğlu takımına 1 puanı getiren isim olurken, Jailson'un ilk 45 dakikadaki hataları maça damga vurdu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 50, başkent ekibi ise 33 puana yükseldi. 

Fenerbahçe'de karşılaşmaya stoper olarak başlayan Jailson ilk 10 dakikada yaptığı hatalar tepkilere neden oldu. Teknik direktör Tahir Karapınar, 21. dakikada Jailson'u orta sahaya çekerken, Ozan Tufan stoperde görev yaptı. Brezilyalı oyuncu 45. dakikada yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Fenerbahçe, ilk 3 için umutların açıldığı haftada yaptığı bu puan kaybıyla yara aldı. Sonucun ardından Fenerbahçe 50, başkent ekibi ise 33 puana yükseldi. 

PUAN DURUMU

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