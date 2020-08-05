Samanyolu Haber /Gündem / Gençlerde vak'a sayısı 3 kat arttı /05 Ağustos 2020 21:52

Gençlerde vak'a sayısı 3 kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) yakalanan 15 ila 24 yaşındaki gençlerin sayısının 5 ayda üç katına çıktığını açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 24 Şubat ve 12 Temmuz arasındaki 6 milyon vak'ayı içeren analizi, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin enfeksiyonlardaki payının yüzde 4,5'ten yüzde 15'e çıktığını ortaya koydu.

ABD’nin yanı sıra, İspanya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle Japonya gibi Asya ülkeleri de yeni vak'aların çoğunun gençlerden oluştuğunu bildirdi.

ÇOCUKLARDA VAK'A SAYILARI ARTTI
 
DSÖ’nün analizinde ayrıca 5 ila 14 yaşlarındaki çocuklardaki vak'a oranlarının 24 Şubat ve 12 Temmuz arasında yüzde 0,8’den yüzde 4,6’ya çıktığı belirtildi.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçen hafta Cenevre'deki basın açıklamasında, “Daha önce de söylemiştik, yine söyleyelim: Gençler yenilmez değil.” diye konuşmuştu.
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