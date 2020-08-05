Gençlerde vak'a sayısı 3 kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 24 Şubat ve 12 Temmuz arasındaki 6 milyon vak'ayı içeren analizi, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin enfeksiyonlardaki payının yüzde 4,5'ten yüzde 15'e çıktığını ortaya koydu.







ABD’nin yanı sıra, İspanya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle Japonya gibi Asya ülkeleri de yeni vak'aların çoğunun gençlerden oluştuğunu bildirdi.





ÇOCUKLARDA VAK'A SAYILARI ARTTI

DSÖ’nün analizinde ayrıca 5 ila 14 yaşlarındaki çocuklardaki vak'a oranlarının 24 Şubat ve 12 Temmuz arasında yüzde 0,8’den yüzde 4,6’ya çıktığı belirtildi.





DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçen hafta Cenevre'deki basın açıklamasında, “Daha önce de söylemiştik, yine söyleyelim: Gençler yenilmez değil.” diye konuşmuştu.