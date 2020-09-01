Gençlerden AKP'ye oy çıkmadı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıkladığı 'Z kuşağı raporu'na göre; AKP’nin oy oranı yüzde 25’i geçmiyor. Tekin, 7 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını belirterek, "Toplam seçmenin yüzde 20’sine tekabül ediyor. İstediklerini hükümete getirir, istediklerini de hükümetten indirirler” dedi.





CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 'Z kuşağı raporu'nu açıkladı. Yapılan araştırmalarda bu kuşağa mensup gençlerde AKP’nin oy oranının yüzde 25’i geçmediğini ifade eden Tekin, "Şaşkınlıkla sansürcülük, yasakçılık politikalarının neden oya dönüşmediğini kara kara düşünüyorlar. Bir çözüm bulacaklarına eminim. Mesela oy verme yaşının 18’den 30’a çıkartılması için Meclis’e önerge vermelerine herhalde kimse şaşırmaz" diye konuştu. Tekin, CHP dahil hiçbir partinin Z kuşağı için tam anlamıyla organize olmadığı görüşünü belirtti.





Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Z Kuşağı'na mensup genç sayısının yaklaşık 13 milyon olduğunu ifade ederek bir sonraki seçimde 7 milyon gencin oy kullanacağını söyledi.





Tekin oy kullanacak gençlerin seçmen sayısının yüzde 20'sine tekabül ettiğini belirterek, siyaset erbabının genç kesimden nasıl oy alacaklarını düşünmeye başladığını ifade etti.





Tekin ‘Z kuşağı raporu'nda seçmen sayısının yüzde 20'sine takabül eden gençlere yönelik değerlendirmesini şöyle yaptı:





"Araştırmalar ortada. Z Kuşağı'na mensup genç sayısı yaklaşık 13 milyon. Bir sonraki seçimde 7 milyon genç ilk kez oy kullanacak. 13 milyon genç az değil, toplam seçmenin yüzde 20'sine tekabül ediyor. İstediklerini hükümete getirir, istediklerini de hükümetten indirirler. Hesap böyle açık olunca siyaset erbabı eline kalemi, kağıdı aldı ‘Biz bu Z Kuşağı'ndan nasıl oy alacağız' diye düşünmeye başladı. AKP, malum, Z Kuşağı'nın kalbini çalmak için dört aşamalı bir plan açıkladı."





Tekin, gençlerin değer yargıları, dünya görüşü ve yaşam şekilleriyle AKP'nin simgelediği ve Türkiye'ye dikte ettiği hayatın birbirine uymadığını ileri sürerek şunları söyledi:





“MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat Temmuz ayında Z Kuşağı ile ilgili önemli bir anket açıkladı. Bu kuşağa mensup gençlerde AKP'nin oy oranının yüzde 25'i geçmediği ortada. Bunun birçok sebebi var. Gençlerin değer yargıları, dünya görüşü ve yaşam şekilleriyle AKP'nin simgelediği ve Türkiye'ye dikte ettiği hayat birbirine uymuyor. SODEV tarafından yapılan ve Sevgili Ertan Aksoy'un açıkladığı bir rapor bu gerçeği çok açık ortaya koyuyor."