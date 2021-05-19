Samanyolu Haber /Gündem / Gençlerden fırsatını bulan gitti /19 Mayıs 2021 15:57

Gençlerden fırsatını bulan gitti

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu raporuna göre, göç eden nüfusun yüzde 41’i gençlerden oluştu. Dört yılda göç eden 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70 arttı.

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CHP, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, yönetime ve teşkilatlara Türkiye'de gençlerin sorunlarına dikkat çekilen bir rapor sundu.

CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu raporuna göre; göç eden nüfusun yüzde 41’i gençlerden oluştu, dört yılda göç eden 20-35 yaş arası nüfus yüzde 70 arttı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla madde kullanımı bağlantılı 30 yaş altı ölümlerin en yüksek olduğu ülke konumuna girdi.

Raporda; "2002-2019 yılları arasında 15-29 yaş grubunda 19 bin 277 genç intihar etti" bilgisine yer verildi.

Türkiye’de aktif olarak çalışma hayatında yer alan her beş gençten birinin sigortasız çalıştırıldığı kaydedilen raporda, 2014-2020 yılları arasında 15-27 yaş arasında 2 bin 242 genç iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiği ifade edildi.
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