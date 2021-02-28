Samanyolu Haber /Gündem / Gençlerle , Yarın adına /28 Şubat 2021 12:03

Gençlerle , Yarın adına

Fethullah Gülen Hocaefendi, çoğunluğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gençlerin “online” toplantılarında yaptığı sohbet Herkul.org'ta yeni bamteli olarak yayınlandı

Gençlerle , Yarın adına

Fethullah Gülen Hocaefendi, çoğunluğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gençlerin daveti üzerine onların “online” toplantılarına bir görüntülü mesajla katıldı. Bu mesajda şunları söyledi:
* Bir fikrimiz veya sözümüz varsa arkadaşlarımızın değerlendirmelerine emanet ederek onların her hayırlı faaliyetine katkıda bulunmamız lazım; kim bilir, belki biz de onların aralarında olduğumuz için kurtuluruz!..
* Sadece bugüne bağlı yaşamak, dar bir âleme mahkûm olmak demektir; biz, “yarın”ları olan insanlarız, “öbür günler”i de mülahazaya alıp yaşamalıyız.
* Gençlere onları gerçekten dinlemek istediğimizi ve yanlarında olduğumuzu hissettirmeli, duygu ve düşünce paylaşımına daha çok önem vermeliyiz.
* Dünyevî çıkar ve menfaate bağlı hareket edenlerin kalıcı bir muvaffakiyet sergilemeleri çok zor, hatta imkânsızdır.
* Yolumuz, Peygamberler yolu ve Ashâb-ı Kirâm güzergâhıdır.
* Bir kere daha hatırlatmalıyım ki, entegrasyon konusunda azami gayret göstermeli, bu arada bizim anladığımız manada asimilasyona da düşmemeli, aradaki dengeye çok dikkat etmeliyiz.
* Keşke bütün mülahazamız şu olsa ve her yerde bu hissimizin rayihaları duyulsa: “Bütün insanlık gülsün, biz ağlasak da olur!”
* “Vazifeye devam!”

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