Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın ölümünde yeni gelişme: Yanlış teşhis edilmiş

ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde cansız bedenleri bulunan Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşi piyanist Betsy Arakawa'nın ölümü hakkındaki soruşturma devam ediyor. Çiftin ve köpeklerinden birinin cansız bedenleri, Santa Fe kentindeki evlerinde bir bakım görevlisinin acil servisleri araması üzerine polis tarafından tespit edilmişti.



Çiftin hayatta kalan 2 köpeği de, arazi içerisinde bulunmuş ve bakım evine gönderilmişti.



Hackman ve Arakawa'nın ölümlerinin 'şüpheli' olarak değerlendirildiği haberlerinin ardından yetkililer, evde cansız bedeni bulunan köpeği yanlış teşhis ettiklerini duyurdu. Polis, çiftin Alman çoban köpeği cinsi 'Bear' adlı köpeğinin de evin içinde ölü bulunduğunu açıklamıştı. Ancak, köpeğin hayatta olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden köpeğin, kelpie karışımı 'Zinna' olduğu kaydedildi.



Associated Press'e (AP) konuşan şerifin ofisinden bir sözcü, Arakawa'nın yanındaki banyo dolabında bir köpek kulübesinde bulunan Zinna'ya otopsi yapmadığını söyledi. Hayatta kalan köpeklerin bakımıyla ilgilenen Santa Fe Tails evcil hayvan bakım tesisinin sahibi Joey Padilla, çiftin barınaktan sahiplendiği Zinna ile Arakawa'nın çok iyi anlaştığını dile getirdi.



NELER BİLİNİYOR?



Çiftin ve köpeklerinden birinin cansız bedenleri, New Mexico eyaletinin Santa Fe kentindeki evlerinde bir bakım görevlisinin acil servisleri araması üzerine polis tarafından tespit edildi. 95 yaşındaki Gene Hackman mutfağa yakın bir odada, 65 yaşındaki Betsy Arakawa ise banyoda ölü halde bulundu. Santa Fe Bölge Şerifi Adan Mendoza, çiftin "uzun süredir ölü olduğunu düşündüklerini" belirtti.



Dedektifler, Arakawa'nın elleri ve ayaklarında "çürüme" belirtileri görüldüğünü ifade etti. Hackman'ın vücudunda da benzer ölüm belirtileri olduğu bildirildi. Santa Fe Şerif Ofisi, hem Gene Hackman hem de Betsy Arakawa'nın karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmadığını açıkladı.



Yetkililer, Hackman'ın kalp pili sinyalinin son olarak 17 Şubat'ta aktivite gösterdiğini belirledi. Bu nedenle o gün yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Ancak, Hackman mı yoksa Arakawa mı önce öldü, bu henüz net değil.