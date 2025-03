Gene Hackman ve eşinin ölümünde dikkat çeken detay

Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma sürüyor. Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, düzenlediği basın toplantısında, çiftin büyük ihtimalle dokuz gün önce hayatını kaybettiğini ancak ölümlerine dair birçok sorunun halen yanıtsız olduğunu belirtti. Mendoza, aktör Hackman’ın kalp pilinin incelendiğini ve cihazın son aktif kaydının 17 Şubat tarihine ait olduğunu, bunun da aktörün o tarihte yaşamını yitirdiğini gösterdiğini söyledi.





Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın yaşandığı evin içinde ve dışında herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığını açıkladı. Yetkililer, çiftin en son kiminle ve ne zaman temas kurduğunu anlamak için telefon görüşmeleri, kısa mesajlar ve cep telefonundaki fotoğraflar dahil tüm dijital verileri incelemeye başladı.





Çiftin ölüm sebebine dair ihtimaller değerlendirilirken, karbonmonoksit zehirlenmesinin pek olası olmadığı açıklandı. Mendoza, yapılan incelemelerde her iki kişide de karbonmonoksit zehirlenmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. İlk incelemeler, dış travma veya suç işaretine rastlanmadığını ortaya koyarken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksikoloji sonuçlarının beklenmesi gerektiği vurgulandı. Bu sürecin üç ay veya daha uzun sürebileceği belirtildi.Santa Fe Bölge Şerifliği, 26 Şubat’ta yaptığı açıklamada 95 yaşındaki Gene Hackman ve 63 yaşındaki eşi Betsy Arakawa’nın evlerinde ölü bulunduğunu duyurmuştu. Açıklamada, ilk değerlendirmelere göre cinayet şüphesi bulunmadığı belirtilmiş, ayrıca çiftin evdeki köpeğinin de ölü bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı. Oscar ödüllü Hackman, "The French Connection" filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış, kariyerinde "Runaway Jury", "The Conversation" ve "The Royal Tenenbaums" gibi birçok önemli yapımda rol almıştı.