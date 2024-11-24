'Genel af' tartışmalarına AKP'den net cevap!

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasette tartışma konusu olan "etki ajanlığı" kanun teklifi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra "Ciddi bir hazırlık görüyorum. Anayasada ana dille ilgili değişikler olabilir ya da kısmi af beklentisi gördüm" diyen eski milletvekili Ufuk Uras'ın açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





'MUHALEFETİN HİÇBİR ÖNERİSİ YOK'

KRT TV'de Sinan Onuş'a konuk olan Abdullah Güler, “etki ajanlığı” kanun teklifi sorusuna şöyle yanıt verdi:





“Muhalefete, biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Eksik gördüğünüz nedir? Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır? Yok dediler. Komik olan bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'Bu kanun metni çıkarsa gazeteci ajan, öğretmen ajan, akademisyen ajan, muhalefet ajan olacak' diye bir iddiada bulundu. Bizim kanun teklifimiz ellerinde. O metin çıksaydı, nasıl böyle bir şey olacaktı izah edin lütfen dedik, maalesef muhalefetin hiçbir önerisi hiçbir eleştirisi yok.”





'AF DOĞRU SONUÇLAR VERMİYOR'

Bahçeli ile görüşen eski milletvekili Ufuk Uras'ın "anayasada ana dil değişikliği" ve "kısmi af beklentisi" ifadelerine ilişkin ise Güler, "Nasıl bir bakış açısı ile bu değerlendirmeyi yaptı bilmiyorum ama bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadili gündemimizde yok. Yeni Anayasa’nın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak” dedi.