Samanyolu Haber /Ekonomi / Genel müdürün istifa haberi hisseleri uçurdu! /14 Ocak 2021 13:56

Genel müdürün istifa haberi hisseleri uçurdu!

Bilgisayar işlemcisi Intel'in genel müdürü Bob Swan, 15 şubat 2021 tarihi itibarıyla koltuğu devredeceğini duyurdu.

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Teknoloji devi Intel'in genel müdürü Bob Swan, 15 Şubat'ta görevini bırakacağını duyurdu. Yerine ise VMWare genel müdürü Pat Gelsinger’ın geçeceği öğrenildi.

İstifa haberinin duyurulmasının ardından Intel’in hisseleri yaklaşık yüzde 13 arttı. VMWare’in hisseleri ise yüzde 5'in üzerinde düşüş gösterdi.  

Bob Swan’ın görev süresi boyunca Intel, bir çok önemli anlaşmasını kaybetti. Apple yeni çıkardığı MacBook serilerinde Intel işlemcilerini kullanmayı bıraktı.

Bunun yerine kendi M1 işlemcilerini kullanmaya başladı. Sonbaharda çıkaracağı masaüstü Mac bilgisayarlarında da kendi işlemcilerini kullanacağını açıkladı. 

Apple ile Intel 15 yıldır birlikte çalışıyordu. 
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