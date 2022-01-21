Genel Sağlık Sigortası primlerine yüzde 40 zam

İlgezdi, “Prim rakamlarının azaltılması için yasal düzenleme gerekiyor. AKP iktidarı ise vatandaşın lehine olan her durumda olduğu gibi yine bir çaba içerisinde değil. Bizim çağrılarımıza da kulak tıkıyor. Yeni mezuna iş olanağı yaratmayan, işsiz yurttaşlarımıza iş bulamayan hükümet, bir de bu yurttaşlarımızdan zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası primi alıyor. Bunun için de yüzde 50 zam yapıyor. Böyle bir düzen yıkılmaya mahkumdur. Bu yüzden erken seçim, hemen seçim diyoruz. Biz işi, geliri olmayan, ya da geçinecek düzeyde olmayan insanlarımız için Aile Destekleri Sigortası ile ferah bir ülke inşa etmek için çalışmalarımızı yaparken, iktidar işsizden prim almak derdinde. Ülke böyle yönetilmez.” ifadelerini kullandı.







CHP’li Akkuş İlgezdi’nin aktardığı bilgilere göre, yıllara göre ödenen primler ise şöyle:







2022: 150,12 TL

2021: 107,33 TL

2020: 88,29 TL

2019: 76,75 TL

2018: 60,89 TL

2017: 53,33 TL