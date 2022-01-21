Samanyolu Haber /Gündem / Genel Sağlık Sigortası primlerine yüzde 40 zam /21 Ocak 2022 19:19

Genel Sağlık Sigortası primlerine yüzde 40 zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine yüzde 40 zam geldiğini duyurdu. Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, GSS primlerinin 5 yılda üçe katlandığını hatırlattı. Geçtiğimiz yıl 107 lira olan GSS primi, bu yıl 150 liraya çıkarıldı.

SHABER3.COM

İlgezdi, “Prim rakamlarının azaltılması için yasal düzenleme gerekiyor. AKP iktidarı ise vatandaşın lehine olan her durumda olduğu gibi yine bir çaba içerisinde değil. Bizim çağrılarımıza da kulak tıkıyor. Yeni mezuna iş olanağı yaratmayan, işsiz yurttaşlarımıza iş bulamayan hükümet, bir de bu yurttaşlarımızdan zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası primi alıyor. Bunun için de yüzde 50 zam yapıyor. Böyle bir düzen yıkılmaya mahkumdur. Bu yüzden erken seçim, hemen seçim diyoruz. Biz işi, geliri olmayan, ya da geçinecek düzeyde olmayan insanlarımız için Aile Destekleri Sigortası ile ferah bir ülke inşa etmek için çalışmalarımızı yaparken, iktidar işsizden prim almak derdinde. Ülke böyle yönetilmez.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Akkuş İlgezdi’nin aktardığı bilgilere göre, yıllara göre ödenen primler ise şöyle:

2022: 150,12 TL
2021: 107,33 TL
2020: 88,29 TL
2019: 76,75 TL
2018: 60,89 TL
2017: 53,33 TL
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Genel Sağlık Sigortası primlerine yüzde 40 zam Sonraki Haber >>

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:59