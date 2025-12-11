Samanyolu Haber /Gündem / Genel Sekreter Rutte Rusya'nın NATO'yu hedef aldığını iddia etti! /11 Aralık 2025 19:44

Genel Sekreter Rutte Rusya'nın NATO'yu hedef aldığını iddia etti!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin’de Munih Güvenlik Konferansı (MSC) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte “Rusya’nın bir sonraki hedefi biziz” dedi. Rutte, Soğuk Savaş dönemindeki Reagan’ın “kötü imparatorluk” benzetmesini Putin’e uyarlayarak, “Putin tekrar imparatorluk kurma işine girdi” dedi.

SHABER3.COM

Rutte, konuşmasında NATO’nun Lahey Zirvesi’nde hızlandırılan savunma harcamalarını yeterli bulmadığını söyledi. Rutte, “Kendimizi tebrik etme zamanı değil. Pek çok kişi rahat, aciliyeti hissetmiyor ve zamanın bizim lehimize olduğuna inanıyor. Öyle değil. Eylem zamanı şimdi. Müttefik savunma harcamaları ve üretimi hızla artmalı; ordularımız bizi güvende tutmak için ihtiyaç duyduklarına sahip olmalı.” ifadelerini kullandı.

Rutte, Rusya’nın NATO’ya ve Ukrayna’ya karşı “daha pervasız, sorumsuz ve acımasız” hale geldiğini vurguladı. Putin’in “tarih algısının çarpık” olduğunu belirterek, “Özgürlüğümüzü onun gücüne tehdit olarak görüyor ve Rusya’yı yok etmek istediğimizi sanıyor” diye ekledi. Çin’i Rusya’nın “can damarı” olarak niteleyen Rutte, Kuzey Kore ve İran’ın da destek verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’a övgü yağdıran Rutte, “Putin’i müzakere masasına oturtabilecek tek kişi o” dedi. Rutte, Rusya’nın 5 yıl içinde NATO’ya askeri güç kullanmaya hazır olabileceğini belirterek, “Büyükbabalarımızın ve büyük büyükbabalarımızın yaşadığı ölçekte bir savaşa hazırlanmalıyız” uyarısında bulundu.
