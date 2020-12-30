Samanyolu Haber /Gündem / 'Genelge beni bağlamaz' dedi, 24'üncü kez ceza yedi /30 Aralık 2020 16:11

'Genelge beni bağlamaz' dedi, 24'üncü kez ceza yedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etmesi yasaklanırken, uygulamayı tanımayan bir esnaf 24'üncü kez ceza yedi.

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Salgın önlemleri kapsamında restoran ve lokanta gibi işletmelerin müşteri kabul etmesi yasaklanırken, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dükkan işleten bir esnaf bu yasağı tanımadığını söyledi.

Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeriye müşteri de alınca polisle tartıştı.

Dükkanına gelen polislere "Genelge beni bağlamaz" diyen Cinbir, "Koronavirüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Maskesiz dolaştığı için polis ekiplerince karakola götürülen Cinbir'e 24'üncü kez kesildi. Polisle maske için tartışan Cinbir, ''Bu maskeyi bana kimse taktıramaz. Senin bana maske taktırma yetkin yok'' dedi.

Cinbir, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (maske deneyi yapmak suretiyle zarar vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (ilaç deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (aşı deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir biçimde evlerden belli zamanlarda çıkmasını engellemek suretiyle hürriyetten yoksun kılmak T.C.K madde: 77-d bendi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde iş yerlerini kapatmak, mühürlemek, tehdit ve baskıyla çalışma hürriyetini engellemek (T.C.K madde 117), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı hes kodu uygulamasıyla seyahat hürriyetini engellemek (Anayasa madde: 23), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde okula gitmesini ve eğitim görmesini engellemek suretiyle eğitim hakkını engellemek (T.C.K. Madde:112-a ve b bendi), Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını askıya almak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırıp, hukuk dışı dikta rejimini uygulamak (T.C.K. Madde: 309) sebeplerinden ötürü savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasında bulundu.
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