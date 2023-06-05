Genelkurmay Başkanı belli oldu

Sözcü'de yer alan habere göre Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak atanmasının ardından Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen isim belli oldu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir” denildi.